التفاصيل الكاملة للكوبليه المحذوف من أغنية «ناسيني ليه» لـ«تامر حسني»

نشر الشاعر تامر حسين، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» فيديو للكوبليه المحذوف من أغنية «ناسيني ليه» للفنان تامر حسني، حيث كان واحدًا من ضمن كوبليهات كثيرة، حيث تقول كلمات الكوبليه المحذوف: «تعالى لومني أو غلطني أنا تفكيري هيموتني وبسأل ياما عنك من وراك».

شاهدي الفيديو :

وكان تامر حسني وتامر حسين قد حققا نجاحًا كبيرًا في ألبوم «عيش بشوقك»، حيث تعاونا في 3 أغانٍ، وهي: «ناسيني ليه» و«حلم سنين» و«قابلتيني»، وتعد المرة الأولى التي يتعاونان معًا في مشوارهما الغنائي، وتخطت الأغنية نسبة مشاهدة 35 مليونًا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد طرحها بأسابيع قليلة.

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جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني تعرّض لوعكة صحية مفاجئة خلال الأسابيع الماضية، ونقل بعدها لأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وقضى بعدها يومين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، ولكن الطبيب المعالج أكد ضرورة سفره خارج مصر؛ وذلك لاستكمال باقي الفحوصات الطبية؛ وذلك لعدم تحسن حالته الصحية، وحرص عدد كبير من أسرته وأصدقائه المقربين من الوسط الفني وخارجه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية، وكان يرافقه باستمرار شقيقه الأكبر حسام حسني، وفريق عمله المكوّن من: رامي مسعد، وهالة عمر، وصديقه دكتور محمود سيد.

