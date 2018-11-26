أوبرا وينفري واعمالها الخيرية

قد تكون أوبرا ملكة إمبراطورية إعلامية، لكنّها لم تمتلك ثروتها البالغة 3.2 مليار دولار وحدها فقط، وهذا واضح عبر مؤسّستها التي تصل إلى أبعد مدى، وتشمل بعض النقاط البارزة بناء مئات المنازل لمؤسّسة Habitat for Humanity، و55 مدرسة في 12 دولة. بكلماتها الخاصّة، تقول أوبرا في هذا الصدد: "تأخذ من العالم ما تقدّمه للعالم". إقرئي ايضاً: بالصور..أوبرا وينفري ترحب بالباباراتزي على أبواب فندقها في لندن "ديكورات" افريقية في منزل أوبرا وينفري 7 نصائح من أوبرا وينفري لتخفي معدتك في الملابس

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