بالفيديو| أغاني إليسا في اليوم العالمي للعنف رسالة للنساء

حرصت الفنانة إليسا، خلال مشوارها الفني، على تقديم عدد متنوع من الأغاني المميزة التي لها رسائل واضحة للنساء، وخلال اليوم العالمي للعنف ضد النساء؛ نستعرض الأغاني التي حرصت فيها إليسا على تشجيع النساء على أخذ حقهن، والابتعاد عن الضعف والسلبية أمام الضرب.

شاهدي الأغنية :

كانت البداية عام 2009، عندما قدمت أغنية «من غير مناسبة»، والتي أوصت فيها بعدم تقبل الوقوع فريسة للعنف الأسري، وشجعت على رفض الضرب من قبل الزوج، بالإضافة إلى رفض العودة إليه، ومن ضمن كلمات الأغنية «ما عدش ينفع أسامحه عاللي عمله فيا، لو ييجي يتأسفلي ولا يبوس إيديا، بعد النهارده إزاي أنا على نفسي هرضى، أرجع لحد قدر يمد إيديه عليا».

شاهدي الأغنية :

كما قدمت إليسا أغنية «يا مرايتي»، التي طرحتها في فيديو كليب عام 2015، وتناولت فيها العديد من أشكال الضرب التي من الممكن أن تتعرض لها السيدة المتزوجة، والتي بالتالي تؤدي إلى عدم ثقتها في نفسها، ولكنها تتغلب على كل ما يقابلها، ولا تقبل بهذه الحياة في نهاية الأمر.

شاهدي الأغنية :

بالإضافة إلى أغنية «أنا نفسي» في عام 2012، والتي دارت قصتها حول الآلام التي تمرّ بها المرأة؛ بسبب التحكمات أو التصرفات التي يقوم بها الرجل في حياتها.

