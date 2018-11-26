أول ظهور لكندة علوش بعد إنجابها "حياة".. هل نجحت في استعادة رشاقتها؟

شاركت الفنانة كندة علوش صورة لها مع عائلتها وعائلة زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك عبر حسابها على إنستقرام، وكتبت تعليقًا عليها: "العائلة أولاً ثم ثانيًا وثالثًا"، وهي الصورة التي نالت إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبدت كندة في الصورة وقد استعادت جزءًا من رشاقتها، لكنها مازالت تتمتع بوزن زائد جراء الولادة.

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يذكر أن كندة أنجبت ابنتها من زوجها الفنان عمرو يوسف، وأطلقا عليها اسم حياة، وتلقى كل منهما التهاني بمناسبة الميلاد، وكتب عدد كبير من النجوم رسائل حب للزوجين لتهنئتهما بالمولودة، ومنهم: أصالة، وعمرو سعد الذي كتب رسالة مفادها، أن ابنة عمرو يوسف وكندة هتكون إيه غير مهلبية بالقشطة.

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وكان أول ظهور لكندة علوش بعد الحمل، في حفل عيد ميلاد شقيقة السيناريست عباس أبوالحسن، وعرف بعدها الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.