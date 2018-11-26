صور من كواليس مسلسل كيفانج تاتليتوج الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ عرض مسلسل «اصطدام»، للفنان التركي كيفانج تاتليتوج، الشهير عربيًا باسم مهند، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا منذ الحلقة الأولى.

المسلسل بدأ بمشهد انتحار المحقق «قادير»، والذي يجسد شخصيته كيفانج، بعد اغتيال إرهابيين لزوجته وابنته، ومن أجل ذلك يصطدم بأربعة سيارات.

ولتصوير هذا المشهد فقط، تم شراء 4 سيارات للاصطدام و أربعة أخرى احتياطيًا بمجموع 8 سيارات، وتم صنع برنامج خاص للاصطدامات وبرمجته على كل السيارات، كما تم تصميم رشاش خاص للمياة من أجل المطر في المشهد و استخدم فيه 360 طن من المياة.

واستمر مشهد تصوير الاصطدام لمدة 6 أيام، و استخدم نظام تحكم في الكمبيوتر “CCV” تم جلبه بشكل خاص من ألمانيا واستغرق تركيبه في السيارات الأربعة 20 يومًا، واختبر النظام لمدة أسبوع بعد تثبيته ونفس النظام تم استخدامه في فيلم “The Fast and the Furious”.

ويشارك إلى جانب كيفانش في بطولة العمل كل من إيلتشين سانجو، بطلة مسلسل «حب للإيجار»، وميليسا آصلي باموك، وإركان جان، وهاكان كورتاش، وأنور صايلاك.

وكان أخر أعمال كيفانش تاتليتوج في الدراما التركية كان مسلسل «جسور والجميلة»، والذي شارك فيه النجمة التركية توبا بويوكستون، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة في تركيا والعالم العالمي، وكون النجمان ثنائي نجاح لينضما للثنائيات الشهيرة بتركيا.