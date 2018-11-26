وفاة النجم الهندي امباريش عن 66 عاماً

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

توفي في مستشفى خاص في بنجالور الهندية ليلة السبت 24 نوفمبر ممثل سينما الكانادا ووزير الاتحاد السابق مالافالي هوشي جودا امارناث، المعروف شعبيا باسم امباريش، عن عمر 66 عامًا.

وأشار تقرير الموقع الإلكتروني لصحيفة indianexpress أن النجم الراحل كان يخضع للعلاج من مرض في الكلى، ووفقا لما ذكره المتحدث باسم المستشفى، فقد “وجد في حالة من فقدان الوعي في مقر إقامته في جي بي ناجار في وقت سابق من يوم السبت، واستمرت جهود الإنعاش التي لم تفلح حتى مع نقله إلى المستشفى.

وقال البيان الرسمي للمستشفى “على الرغم من كل جهود الإنعاش الكبيرة، فإنها لم تنجح في استرجاعه”، وقد أُعلن وفاة الممثل في الساعة 10: 15 مساء يوم السبت.

الممثل عمل في العديد من الأفلام، بلغات الهندية والكانادية، وقد ترك تراثًا سينمائيا يقارب الـ 84 عملًا، موزعًا ما بين سينما ومسرح وتلفزيون، فضلا عن اشتراكه مع كبار النجوم في تقديم أعمال لا تزال حاضرة حتى اليوم.

في أوائل التسعينيات، بدأ أمبريش يغرق في السياسة، كان عضوا في حزب المؤتمر وحزب جاناتا دال، ووزير الدولة للمعلومات والإذاعة في حكومة التحالف التقدمي المتحد بزعامة مانموهان سينغ. ومع ذلك، استقال من عضوية البرلمان الهندي “لوك سابها”، معربًا عن عدم رضاه مستوى ادائه.