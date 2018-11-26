نور تكشف تفاصيل قصة حبها لزوجها وموفقه من القبلات في أعمالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية نور، عن بداية تعارفها على زوجها وقصة الحب التي جمعت بينها وبين زوجها سوري الجنسية في مصر.

نور، قالت خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «تعرفت على زوجي في القاهرة خلال سهرة مع الأصدقاء، وكان فيه إعجاب من أول نظرة، وشد انتباهي وقعدنا وتكلمنا وسط الأصدقاء، وعرفت إنه غير متزوج لما بصيت في إيديه لأرى عن كان بها دبلة أم لا».

وأضافت: «أخد رقم تليفوني من صحابنا وكلّمني وطلب نشرب قهوة مع بعض، واتكلمنا كثير، وسافر شهر ثم عاد، وتكررت اللقاءات التي انتهت بالزواج بعد 9 أشهر».

وكشفت سر ابتعادها عن التمثيل لمدة خمس سنوات قائلة: «بعد الزواج قررت أرتاح سنة من الأعمال الفنية، وبعد كده حصل حمل، ثم ظروف تعرضت لها مصر واضطررت إلى السفر، ثم حدوث حمل آخر».

وأشارت إلى أن زوجها لم يضع أي شروط خاصة بعملها الفني قبل الزواج، كان عارف إني مش بمثل أدوار فيها قُبلات، فما كانش محتاج يطلب مني كده.

يذكر أن اخر أعمال نور، كان مسلسل “رحيم”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع الفنان ياسر جلال، والفنان محمد رمضان.