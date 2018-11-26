ياسمين الخطيب تسخر من إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف إسترليني لطفليه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - علقت المذيعة والفنانة التشكيليلة ياسمين الخطيب بشكل ساخر على قرار محكمة الأسرة المصرية والذي صدر مؤخرًا وألزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترليني، كمصاريف دراسة لطفليه التوأم من الفنانة زينة.

ونشرت ياسمين الخطيب من خلال حسابها على "تويتر" الخبر، وعلقت قائلة: "خبر، محكمة الأسرة تُلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترليني مصاريف مدرسية لطفلي زينة، بغض النظر عن صياغة الخبر اللي تعمد كاتبه أن يصف الطفلين بـ (طفلي زينة) وليس (طفليهما)، 30 ألف إسترليني يعني حوالي 700 ألف جنيه مصري إلا حاجة بسيطة، ده أكتر من اللي اتصرف على تعليمي وجهازي وجهاز أختي!".

من ناحية أخرى، لم يعلق عز حتى هذه اللحظة على هذا القرار، ولكن متابعي أزمته مع زينة ينتظرون رد فعله، سواء بالدفع أو التهرب بأي طريقة.