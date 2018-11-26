شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل رواية مسرحية "صراع فى الفيلا" لـ محمد هنيدى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المؤلف أحمد عبد الله لـ"الخليج 365" أن رواية مسرحية "صراع فى الفيلا" التى كان من المقرر أن يعود بها الفنان محمد هنيدى إلى المسرح بعد فترة غياب طويلة تم تأجيلها بسبب انشغاله بكتابة فيلم جديد سوف يعلن عنه خلال الأيام المقبلة، فيما يواصل هنيدى حالياً بروفات رواية أخرى تحمل اسم "3 أيام فى الساحل" مع المخرج مجدى الهوارى ومن المقررعرضها خلال الأيام المقبلة على أحد المسارح.

يشار إلى أن آخر أعمال هنيدى المسرحية "طرائيعو"، من حوالى 16 عاما للمخرج سمير العصفورى وتأليف نبيل أمين، وشارك فى بطولة العمل الفنان الراحل محمد شرف وعلاء مرسى وحنان ترك وغادة عبد الرازق ولطفى لبيب ومحمود الجندى‪.

ويجسد هنيدى فى مسرحية "صراع فى الفيلا" شخصية امرأة عجوزة فاشونيستا يدعى "حمامة هانم هاشتاج" وذلك فى إطار من الكوميديا كعادته فى أعماله الفنية والعمل من إخراج مجدى الهوارى وتأليف أحمد عبدالله، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة ندى موسى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وأحمد فتحى.