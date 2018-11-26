شكرا لقرائتكم خبر عن براين ماى عضو فريق Queen: رامى مالك يستحق أوسكار عن دوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح براين ماي عضو فريق Queen أن "رامي مالك" يستحق جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsodyالذى حقق إيرادات وصلت إلى 473 مليون دولار أمريكى، وانقسمت بين 153 داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 320 مليون دولار أمريكى حول العالم.

وطرح الفيلم يوم 2 نوفمبر في دور العرض حول العالم، ومن بطولة المصرى الأمريكى رامى مالك، ويشارك فى بطولته جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.

وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

بعد أن عانى بشكل كبير بعد انفصاله عن الفرقة، تمكن من جمع شمله مع زملائه فى الوقت المناسب من أجل حفله Live Aid، ليقود الفرقة فى واحدة من أعظم العروض فى تاريخ موسيقى الروك.