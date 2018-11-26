شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وحميد الشاعرى يغنون "يا ريتنى نسمة صبا" فى جلسة غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسة غنائية خاصة، نشر الفنان الشاب أحمد عصام، فيديو يجمع كل من نجوم الغناء تامر حسنى وحميد الشاعرى، والملحن محمد رحيم، وظهروا فى الفيديو يقضون وقتا ممتعا.

الفيديو المبهج، يقوم فيه تامر حسنى وحميد الشاعرى، بالغناء، فيما يعزف تامر ورحيم على الجيتار، وكان من ضمن الحضور الدكتور محمود السيد استشارى جراحة التجميل، حيث ظهر على الحضور استمتاعهم بجلسة الغناء .

وغنى الحاضرون أغنية "يا ريتنى نسمة صبا" من اغنيات الفنان الكبير حميد الشاعرى، فى بداياته.