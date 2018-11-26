سلمى رشيد تعترف: رفضت عروض زواج من أثرياء الخليج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن أخفت كل تفاصيل زواجها وهوية زوجها، كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد لأول مرة عن جنسية زوجها.

الفنانة المغربية قالت، خلال استضافتها في إحدى اللقاءات التليفزيونية، إنها قبل زواجها تلقت الكثير من عروض الزواج من الخليجيين، إلا أنها رفضتهم جميعا.

سلمى أكدت أن الزواج قسمة ونصيب، وأنها فضلت الارتباط برجل من بلدها، وأرجعت سبب ذلك على أنها ترى أن ابن بلدها سيفهمها أكثر من أي شخص آخر.

وكانت الفنانة المغربية سلمى رشيد قد احتفلت بخطوبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016 ، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها منذ أكثر من عام في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام، إلا أنه قد تم تسريب مجموعة صور له تداولها النشطاء بشكل كبير.

وكشفت سلمى مؤخرا عن تلقيها هدية ثمينة من زوجها، حيث أهداها ميكروفون من الذهب ومرصع بالألماس والذهب الأبيض، وكتب عليه اسمها، وهي الهدية التي اسعدتها كثيرا.

سلمى استعرضت الهدية من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت الشكر لزوجها بقولها: “حبيت نشارككم هاد الهدية الرائعة (شاركتها معكم لانها هدية فنية ) ️ قبل صعودي على المسرح اللي غتشوفوها معايا دائما ان شاء الله تلقيتها من زوجي دابا “.

الفنانة المغربية أضافت: “ميكروفون خاص بيا مكتوب عليه اسمي ومرصع بالالماس والدهب الأبيض شكرا يارفيق العمر، وكذلك شكرا ل @silinajewellery على حرفيتكم ولكل من خدم على هاد العمل الرائع حشمانة بصراحة”.