سامح الصريطي يكشف تفاصيل مرض زوجته السابقة الفنانة نادية فهمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سامح الصريطي، للمرة الأولى تفاصيل مرض زوجته السابقة الفنانة نادية فهمي، وأسباب وضعها في إحدى دور الرعاية.

سامح الصريطي، قال خلال لقائه في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية cbc: «ما لا يعرفه الكثير من الناس أنني انفصلت عن نادية فهمي كزوج منذ ما يقرب من 25 عامًا ولكني مازلت مرتبط بها كصديقة وأم لبناتي».

وأضاف: «بداية قصة مرض نادية كانت منذ ما يقرب خمس أو ست سنوات، عندما أصيبت بحالة تشنج وبعدها تلقيت اتصال من بناتي وطلبت منهم نقلها للمستشفى بسيارة إسعاف ولحقت بهم».

وتابع: «بعد فترة اكتشفنا إصابتها بأعراض ألزهايمر، وسط عدم تصديق من البنات، ووقتها نصحنا الأطباء بالاهتمام الطبي الخاص بها واستقدمنا ممرضات للقيام بذلك ولكن حدثت مشاكل من سرقة وخلافه، ولهذا نصحنا الأطباء بنقلها إلى إحدى دور الرعاية بألزهايمر لأن الحالة تطورت، وكان هذا الأمر شاق جدًا على البنات لأنهن كنا يذهبن لزيارتها يوميًا».

وأكد أن أحد الصحفيين التقط لزوجته السابقة صورة أو وصلت إليه بطريقة ما واستغلها لتشويه صورته وصورة بناته ولم يكلف نفسه بمعرفة الحقيقة.