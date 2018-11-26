رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري عادل أمين بعد صراع مع المرضن وذلك عن عمر يناهز 83 عاما.

الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر وفاة عادل أمين، وأكد أن جثمان الفنان الراحل سيتم تشيعه بالإسكندرية ليتم دفنه في مدافن الأسرة هناك.

مكرم نعى الفنان الراحل بقوله: “الدوام لله وفاة الفنان عادل أمين، بعد صراع مع المرض. وسيدفن بمدافن الأسرة بالإسكندرية. الدوام لله”.

وعادل أمين ممثل مصري. كانت بدايته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل “رحلة السيد أبو العلا البشري”.

انطلاقته القوية جاءت من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول) عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي “عزرا”، ومسلسل “ليالي الحلمية” في دور طلعت الشماشرجي وقد شارك في جميع أجزاء المسلسل، وبعدها في دور عتوقه في مسلسل “ارابيسك”، وشارك في مسلسل “البشاير”، وغيرها من الأعمال.