نانسي عجرم تشعل احتفالات دبي بالرقص على المسرح رغم حملها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا في احتفالات مول دبي بالعام العاشر على تأسيسه.

نانسي عجرم، أطلت على الجمهور بفستان ابيض أظهر معالم حملها بشكل كبير وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها خاصة أغنية «بدنا نولع الجو»، والتي طرحتها مؤخرًا وحققت نسبة نجاح كبيرة.

الفنانة اللبنانية قدمت عدد من وصلات الرقص مع غنائها الأمر الذي دعا جمهورها بتحذيرها خاصة أنها أصبحت في شهور متقدمة من الحمل، حيث صرحت بأنها بدأت الشهر السادس من حملها ولكنها لم تستقر على اسم مولودتها الجديدة بعد.

وكانت نانسي عجرم، قد قدمت جولة غنائية أحيت فيها عدد من حفلاتها الفنية حضرها حشد هائل من جمهورها من الجاليات العربية والأجنبية.

وكشفت نانسي عجرم، خلال تواجدها في لندن عن جنس مولودها الجديد وهو بنت لتنضم إلى شقيقاتها إيلا وميلا، من زوجها الدكتور فادي الهاشم.

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كان كليب «بدنا نولع الجو»، من إخراج سمير سرياني، وكلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق.