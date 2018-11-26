تامر حسني يعلن عن “مفاجأة جامدة” لجمهوره: “هو ده”

متابعة الخليج 365: كشف النجم المصري تامر حسني عن مفاجأة جديدة يحضرها للجمهور ومحبيه. ونشر تامر حسني صورة تجمعه بالفنان حميد الشاعري والملحن محمد رحيم ومجموعة من الأصدقاء وكتب بتعليقه عليها: “بصبح عليكم مع احلى صحبه وبنحضر حاجه (هو ده . ان شاء الله تعجبكم”. الصورة حصدت آلاف علامات الإعجاب والتعليقات التي أعرب محبو نجم الجيل فيها عن حماسهم للمفاجأة. يذكر أن تامر حسني احتفل منذ أيام بإعلان التحضير لفيلمه الجديد الذي سيشاركه فيه عدد من الممثلين ومنهم الفنان خالد الصاوي والفنانة زينة وستولى إخراجه سعيد الماروق على أن يعرض في عام 2019 القادم.

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