سهيلة بن لشهب تحذف كنزة مرسلي لهذا السبب

كشفت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب عن حقيقة الخلاف بينها وبين الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي.

وأشارت “بن لشهب” في حديث مع “انسايدر بالعربي” انها قامت بحذف “مرسلي” من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت “سهيلة” عن السبب الذي دفعها الى القيام بهذه الخطوة حيث لفتت ان هناك حساباً وهمياً قام بعلامة اعجاب او Like على خبر ينتقد كنزة مرسلي.

واكدت سهيلة ان حسابها موثق بالعلامة الزرقاء وانهم يعرفون ان الحساب الذي ضغط بـ Like على خبر الانتقاد كان وهمياً وليس حسابها.

واشارت سهيلة انها لا تحب ان تتناول اي فنانة في حديثها الا انها احبت ان توضح حقيقة حذفها لكنزة عن حساباتها على مواقع التواصل.