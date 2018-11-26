سلمى حسن تُؤكّد على سعادتها بالعمل في "لا أحد هناك"

صرّحت الفنانة الشابة سلمى حسن بأنها سعيدة بفيلم "لا أحد هناك"، مؤكّدة أنه فيلم غير تقليدي إذ إنه يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي ولاقى ردودا إيجابية عند عرضه.

وأوضحت سلمى حسن، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أن الفليم كان مشروعا منذ أعوام ودخل حيّز التنفيذ من خلال مجموعة من الأشخاص كل منهم يحاول كشف سر شيء معين يقابله في أحد الليالي ويشغله بشكل كبير حتى يكشف فضوله الذي يقوده للكشف عن ما يؤرقه.

وبيّنت سلمى أن هناك مجموعة من الأعمال تمثل لها خطوات مهمة في مشوارها الفني، منها مسلسل "خاتم سليمان" مع الفنان خالد الصاوي، و"فوق السحاب" و"لدينا أقوال أخرى".

وقالت سلمى إنها تنتظر عرض فيلم "لمّا بنتولد" وهو الفيلم الذي انتهت من تصويره مؤخرا مع مجموعة من الفنانين منهم سامح الصريطي.