الكدواني يرفض حصر الفنان في نمط وقالب واحد

كشف الفنان ماجد الكدواني أنه ليس مع فكرة تصنيف الفنان ككوميدي أو أكشن أو غيرها من التصنيفات للممثل، وبخاصة أنه لا يُحبّذها ويرى أن الممثل لا يصنّف ويلعب جميع الأدوار، ولا يتم حصره في قالب ونمط واحد فقط، مشيرا إلى أن الدور الذي يلمسه هو الذي يُقرّر تقديمه للمشاهد بصرف النظر عن كونه كوميديا أو تراجيديا أو غيرهما.

وأعلن ماجد الكدواني، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أن السينما المصرية أصبحت خلال الفترة الأخيرة متطوّرة ومتنوّعة في الموضوعات التي يتم تقديمها إلى الجمهور، وبخاصة أننا أصبحنا لا نرى تيمة واحدة من الأفلام السينمائية سواء أكشن أو كوميدي أو رومانسي أو غيرها، بل أصبح هناك تنوع كبير في الأفلام السينمائية التي تم طرحها في السينما خلال الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن حالة التنوع هذه في الأفلام كان من المفترض حدوثها من فترة، وبخاصة أن السينما حالة من التذوق ولهذا كان لا بد من وجود جميع الألوان الإبداعية.

يُذكر أنّ آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني فيلم "تراب الماس" الذي احتل المركز الثاني من حيث الإيرادات في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته بجانب ماجد كل من آسر ياسين وإياد نصار و مِنّة شلبي وشيرين رضا وعزت العلايلي وبيومي فؤاد وأحمد كمال ومحمد الشربيني.