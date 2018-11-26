شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى هاريس تدعو محبيها لحضور عرض " Mowgli " معها فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النجمة العالمية ناعومي هاريس كل محبيها ومعجبيها للحضور معها في العرض الأول لفيلمها الجديد " Mowgli: Legend of the Jungle " و ذلك في لندن يوم 4 ديسمبر المقبل .

نشرت ناعومي هاريس على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" صورة جديدة لها، حيث كانت ترتدي فستان ذى تصميم مميز من مجموعة تصميمات دار أزياء " Mary Katrantzou " لمجموعة ربيع 2019 ، وعلقت على الصورة بدعوة محبيها لحضور الأول للفيلم وفرصة للقائها والتقاط الصور التذكارية معها .

فيلم " Mowgli: Legend of the Jungle " تدور أحداثه حول (موجلي)، الذي نشأ في الغابات بين الحيوانات المفترسة، حتى أصبح ينتمي لعالمهم ، و شارك ناعومي هاريس بطولة العمل الكثير من النجوم و من ابرزهم كريستيان بالي و بنديكت كومبرباتش و كيت بلانشيت و وبيتر مولان و جاك رينور و غيرهم .