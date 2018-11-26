أحمد مالك يُؤكِّد سعادته بردود فعل "ليل خارجي"

أكد الفنان الشاب أحمد مالك، على أنه سعيد بردود فعل فيلم "ليل خارجي" الذي عرض الجمعة الماضية في مسابقة المهرجان، مضيفا أن العمل من الأعمال التي تجمع مجموعة من الأبطال بشكل غير مألوف.

وأوضح مالك، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أنه توقع ردود فعل جيدة عندما علم بعرض في المسابقة الرسمية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأفلام المصرية يتم عرضها في المهرجان، منها "ورد مسموم" للفنان محمود حميدة و"لا أحد هناك" لأحمد مجدي، وكلها أفلام تعرض في أقسام المهرجان المختلفة.

وتحدّث عن "ليل خارجي" قائلا إن كواليس العمل كانت ممتعة وسهلة، مشيرا إلى أن كل فيلم يعرض عليه يمثل له خطوة تجاه نجاحه الذي يهديه دائما لوالدته التي تسانده دائما.