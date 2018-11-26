شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تغلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت النجم الصاعدة ياسمين صبرى جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديداً "انستجرام" و"تويتر" أما فيش بوك فهى لا تمتلك حسابات أو صفحات عليه، وذلك فى خطوة مفاجئة خاصة وأن ياسمين من النجمات النشيطات على الشوسيال ميديا وتهتم دائما بكتابة تغريدات يومية وأيضاً نشر صور على "انستجرام"، ليتساءل الجمهور عن سبب هذا الاختفاء المفاجئ.



ياسمين صبرى

وشاركت ياسمين صبرى جمهورها خلال الأيام الماضية بفيديوهات أثناء ممارستها التمارين الرياضية فى الجيم، عبر ستورى انستجرام الخاص بها.

ومن المقرر أن تخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان المقبل بمسلسل جديد تعاقدت على بطولته مع شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، لتعود به الى الدراما بعد غيابها رمضان الماضى حيث اكتفت هذا العام بتقديم فيلمين الأول "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام فى عيد الفطر، و"الديزل" مع محمد رمضان فى عيد الأضحى.