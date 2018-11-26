شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم للستات" يشارك فى مهرجان RECIDAK بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم يوم للستات في مهرجان "RECIDAK" السينمائي في السنغال فى الفترة من 23 وحتى 28 نوفمبر، ليستكمل مسيرته في المهرجانات الدولية حول العالم، والتي كان آخرها مهرجان الفيلم العربي في زيورخ، حيث حصد خلال مشاركاته 7 جوائز دولية.

وشارك الفيلم مؤخرا في مهرجان الشتات الأفريقي السينمائي الدولي في باريس، وعرض في مركز Het Kijkhuis لعروض الأفلام بمدينة لايدن بهولندا.

ونافس المهرجان الدولي للسينما بمونتريال "نظرات من أفريقيا"، ووقع عليه الاختيار ليكون فيلم افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، كما كُرمت النجمة إلهام شاهين، وعرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومهرجان الفيلم العربي بفاماك في فرنسا.

كذلك شارك "يوم للستات" في مهرجان كيب تاون السينمائي الدولي، ومهرجان بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand، وكان الأول في العالم عرضه العربي من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحصد "يوم للستات" عدة جوائز منها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي روتردام، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية.

وحصلت ناهد السباعي عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتشاركت نجمات الفيلم إلهام شاهين، نيللي كريم وناهد السباعي في جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية والمقام في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.

تدور أحداث "يوم للستات" في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يوماً خاصاً لنساء الحي في حمام السباحة. ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داود.