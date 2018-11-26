شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ايام من إعلان إنفصالها..باريس هيلتون تروج لعطرها الجديد فى استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية باريس هيلتون بإطلاق أحدث عطورها "Platinum Rush " و ذلك في استراليا، حيث ظهرت باريس البالغة من العمر 37 عام مرتدية فستان قصير ذو تصميم مميز جمع اللونين الأبيض والفضي والذي لاقي تصميمه إعجاب الكثيرين من المعنيين بالأزياء و الموضة.

و خلال الاحتفالية التقت باريس هيلتون بعدد من محبيها و معجبيها، حيث التقطت معهم الصور التذكارية وهي تعانقهم و تحييهم علي دعمها.

يذكر أن باريس هيلتون اعلنت مؤخرا انفصالها عن خطيبها كريس زيلكا، و ظهرت مؤخرا بدون خاتم الخطوبة وكانت تبدو سعيدة، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".



النجمة باريس هيلتون



النجمة باريس هيلتون



النجمة باريس هيلتون



باريس



باريس (2)



باريس



باريس



باريس هيلتون



باريس هيلتون



باريس هيلتون



باريس هيلتون



باريس هيلتون



باريس هيلتون



مع احدي المعجبين



مع احدي المعجبين



مع احدي المعجبين



من كواليس استعدادها للاحتفال