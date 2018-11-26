شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عادل أمين صاحب دور "عزرا" فى رأفت الهجان عن عمر 83 عاما والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفى الفنان عادل أمين، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر 83 عامًا، ويتم تشيع جنازته بالإسكندرية، ولم يتم تحديد موعد للعزاء حتى الآن.

وشارك الفنان الراحل عادل أمين فى عدة أعمال سينمائية ودرامية أثرت فى الجماهير، كما أن آخر أعماله مسلسلات "الرحلة، "أبو عمر المصرى"، و"فوق السحاب"، والتى عرضت فى رمضان الماضى، كما شارك فى مسلسل رأفت الهجان بدور "عزرا"، وفى مسلسل "ليالى الحلمية".