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كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:05 مساءً -
رشا بن معاوية
تألقت النجمة التونسية رشا بن معاوية، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ40، حيث أطلت بإطلالة ساحرة من اللون الأسود من تصميم Anis & wissal، أما المكياج فكان من نصيب مارلين مجدي والشعر لكريم الشرقاوي وستايلست إيمان الخاميسي.
واختار ناقد موضة إيلي حنا، إطلالة رشا ضمن أفضل إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة، حيث صنفت من أجمل وأرقى وأفخم إطلالات المهرجان.
رشا بن معاوية هى ممثلة تونسية حققت نجاحا كبيرا من خلال تجسيدها لشخصية “شمس” فى المسلسل التونسي “ليلة الشك” للمخرج مجدي السميري، حصلت على جائزة أفضل ممثلة تونسية في رمضان 2015 عن دور شمس وفي العام نفسه حصلت على جائزة أفضل دور نسائي عن فيلم “ليلة القمرة العمياء” للمخرجة خديجة المكشر في مهرجان وجدة السينمائي بالمغرب شاركت مسلسل في شهر رمضان مع دراما سورية ضخمة بعنوان ‘أوركيديا مسلسل ‘الدوّامة.
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F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">Ciff2018 @cairofilms #openingceremony #redcarpet #firstphotos #رشا_بن_معاوية #racha_ben_maaouia Dress: @anisetwissal Make_up : @marlenemakeup Hair: @karemelsharkawy._ Photographe: @norayoussef_photography Special thanks to my lovely friend @khemissi_imen for styling me
A post shared by RASHA رشا (@rachabenmaouia_) on Nov 20, 2018 at 2:30pm PST
شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار رشا بن معاوية كصاحبة الإطلالة الأجمل بمهرجان القاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .