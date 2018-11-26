داليدا خليل تتصدر غلاف “سول العربية” باطلالة ساحرة

تصدرت النجمة داليدا خليل غلاف هذا الأسبوع من شهر “نوفمبر” من العدد الجديد لمجلة “سول العربية”.

تألقت داليدا بفستان اسود اللون طويل، ضيق اظهر مفاتنها وجسدها الرشيق والمتناسق.

وتكشف داليدا خلال اللقاء تفاصيل لأول مرة تقولها “أفقد أعصابي لأنه يمنع لأي أحد أن يدوس على كرامتي”.

من جهة اخرى، تنتظر داليدا عرض فيلمها الجديد “المهراجا” في الصالات السينمائية في عيدي الميلاد ورأس السنة ابتداءً من20 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

الفيلم كوميدي عاطفي من تأليف رافي وهبي، إخراج فادي حداد، إنتاج فالكون فيلمز ويشارك في بطولته زياد برجي، داليدا خليل، جوليا قصار، ايلي متري، دانا حلبي، عباس جعفير، ادمون حداد وغيرهم.