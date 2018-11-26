شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عادل أمين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ83 عاماً والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفى الفنان عادل أمين، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر 83 عامًا، ويتم تشيع جنازته بالإسكندرية، ولم يتم تحديد موعد للعزاء حتى الآن.

وشارك الفنان الراحل عادل أمين فى عدة أعمال سينمائية ودرامية أثرت فى الجماهير، كما أن آخر أعماله مسلسلات "الرحلة، "أبو عمر المصرى"، و"فوق السحاب"، والتى عرضت فى رمضان الماضى.