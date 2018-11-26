شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة البريطانية رداً على إليسا: العنف ضد المرأة غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفى إدوين سامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، برده على تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا والتى قالت فيها، " إن العنف ضد المرأة منو رجولة ولا بطولة. العنف هوي جريمة وإذا المرأة ما حكيت وكسرت صمتها، ما حدا رح يحكي عنها."



تغريدة

وكتب سامويل ردا عليها قائلا ". ونحنا كمان نقول أنو العنف ضد المرأة شي غير مقبول بأي وقت وبأي مكان وما لازم حدن يسكت عليه. تحياتي إلك ولكل النسوان بالعالم العربي #إنهاء_العنف_ضد_المرأة".

وكانت الخارجية البريطانية أكدت فى بيان لها أن العنف ضد المرأة غير مقبول في أي مكان، وفي أي وقت، ويمثل اليوم تذكيرا بالتزام المملكة المتحدة بمنع جميع أشكال العنف.