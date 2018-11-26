شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبير صبرى تشارك زوجها فى تكريمه بمؤتمر نوبل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة عبير صبرى على التواجد مع زوجها الدكتور أيمن البياع أثناء تكريمه من منظمة التسامح والسلام، بمؤتمر نوبل العرب برعاية د. عبد الله قنديل والوزير المفوض فوزى الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العربى، وذلك عن أعماله الإنسانية والخيرية فى مصر ولبنان والأردن فلسطين بحضور الوزراء وسفراء دول كازخستان وأوزبكستان.



عبير صبرى وزوجها ايمن البياع

وفى سياق متصل، تصور عبير حالياً دورها فى الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، بعدما انضمت إلى العمل لتقديم شخصية جديدة لم تتواجد فى الجزء الأول، وهو من بطولة لوسى، سوسن بدر، مجدى كامل، داليا مصطفى، أحمد بدير،، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

وانتهت عبير مؤخراً من تصوير مشاهدها فى فيلم "زنزانة 7"الذى تشارك فى بطولته إلى جانب نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامى، إيمى إسلام، ومنى منير، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



تكريم زوج عبير صبرى ايمن البياع