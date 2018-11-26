شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الإيطالى برناردو برتولوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام إيطالية اليوم الاثنين إن المخرج برناردو برتولوتشى توفى عن 77 عاما بعد رحلة فنية شهدت إخراجه أفلاما من بينها "التانجو الأخير فى باريس" (لاست تانجو إن باريس) و"الإمبراطور الأخير" (ذا لاست إمبرور).

وأضافت التقارير الإعلامية أن برتولوتشى كان مريضا وتوفى فى منزله بروما. وينحدر برتولوتشى من مدينة بارما فى شمال إيطاليا.