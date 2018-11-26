شكرا لقرائتكم "التحرش" يلاحق عازفا فرنسيا شهيرا.. و4 أشهر حبس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر القضاء الفرنسي حكماً بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على الموسيقي الفرنسي من أصل لبناني إبراهيم معلوف لإدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة في الرابعة عشرة من العمر.

وقضت المحكمة في مدينة كريتاي بإلزامه بدفع غرامة بقيمة عشرين ألف يورو.

وكانت النيابة العامة طلبت سجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

في المقابل، نفى معلوف الذي كان حاضرا لدى النطق بالحكم، طيلة المحاكمة ما نسب إليه من تهم.

من جهتها، زعمت الشابة البالغة من العمر اليوم 18 عاماً، بأن عازف البوق الشهير قبّلها قبلة حميمة في العام 2013، حين كان في الثالثة والثلاثين من العمر. وأضافت أنه بعد يومين قبّلها مجدّدا في استوديو التسجيل حيث كانت تتدرّب.

في حين نفى العازف ذلك، مؤكداً أنها من أقدمت على تقبيله وأنه أبعدها عنه بهدوء، في المرة الأولى، نافياً وقوع الحادثة الثانية كلياً.

ولم يبلغ أهل الفتاة عن ذلك سوى بعد أن أصيبت باضطرابات وخضعت لعلاجات عدة.

يذكر أن النيابة العامة استندت على الوضع الصحي والنفسي الذي أصاب الفتاة للدلالة على صدق أقوالها.

لكن محامية معلوف ردت بأن الفتاة كانت واقعة في غرام أستاذها وأنها أرادت أن تبقى قريبة منه.