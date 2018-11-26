كثيرًا ما تتعرض النساء في مجتمعنا للخيانة، ودائمًا ما يربط مجتمعنا الخيانة بوجود نقص أو تقصير في المرأة، أو أن الرجل وجد الأجمل من زوجته، أو من تمتلك مقومات جمال مثالية، أو أن الزوجة لا تهتم بزوجها أو جمالها أو لأنه، أو احتمالات كثيرة، ولكن جميعها يصب بوجود قصور لدى الزوجة، وحتمية وجود الأفضلية لدى المرأة الأخرى، التي حدثت الخيانة معها، وهو بالطبع ربطًا خاطئًا.

وخير دليل على ذلك هو تعرض أشهر وأجمل الفنانات وحتى الراقصات للخيانة من قبل أزواجهن، وهن اللاتي يعتبرن حلمًا لكثير من رجال مجتمعاتنا، وهن اللاتي يمتلئن بالدلع والدلال، ويتفرغن بشكل كبير للاهتمام فقط بأجسادهن ورشاقتهن، وجمالهن، ومواكبة العصر في الموضة وارتداء أشيك الملابس، وهو ما يؤكّد وجود جانب من النقص لدى الرجل الذي يخون.

ويستعرض "الوطن"، خلال هذا التقرير أشهر الفنانات اللواتي تعرضن للخيانة من قَبل أزواجهن:

نجوى فؤاد

وكانت الفنانة نجوى فؤاد، أحدث فنانة تحدثت عن تفاصيل تعرضها للخيانة من زوجها مع الإعلامية دعاء صلاح في برنامج "مع دودي"، عبر فضائية "النهار"، وحكت تفاصيل خيانة زوجها لها، رغم أن زوجها هذا هو الذي ترك دينه، وأسلم ليتزوجها وترك زوجته وأبناءه من أجلها، ولكن في نهاية المطاف خانها مع صديقتها المقربة، وتزوج صديقتها.

سمية الألفي

ولم تكن نجوى فؤاد فقط هي من تذوقت كأس الخيانة بل شرب من نفس الكأس فنانات جميلات أيضًا، أبرزهن الفنانة سمية الألفي، التي عانت كثيرا من خيانة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، وتحملت علاقاته النسائية، أعوام كثيرة، وكانت سمية الألفي قد صرحت بأنها تعرضت للخيانة لأكثر من مرة، وكانت تتحمل لأنها كانت تحبه كثيرًا، مبررة لفاروق الفيشاوي أفعاله كونه ضعيفًا أمام النساء، ولا يستطيع المقاومة.

بوسي

كما تعرضت المطربة الشعبية بوسي أيضا للخيانة من زوجها، أكثر من مرة، وتحدثت كثيرًا عن هذه التجربة، وفي كل مرة كانت تقوم بضرب هؤلاء النساء وضربه، إلى أن قامت بالانفصال عنه.

علا غانم

وتعرضت الفنانة علا غانم للخيانة مرتين، وقالت علا إنها في إحدى هذه المرات، ضبطت زوجها بغرفة نومها، بصحبة امرأة أخرى.

سماح أنور

وتعرضت الفنانة سماح أنور للخيانة أيضا من زوجها، حتى أنها كانت ترى الخيانة بعينيها، حسبما قالت، وقالت أيضًا إنها كانت ترى الخيانة وتخفي عن زوجها رؤيتها له، إلا أن جاء الوقت الذي اختارت به كرامتها وقررت الطلاق.

غادة عبد الرازق

وتعرضت أيضا الفنانة غادة عبد الرازق للخيانة من قبل أحد أزواجها، وتحدثت عن هذه الواقعة أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة.

ديما بياعة

وحكت الفنانة السورية ديما بياعة عن تعرضها للخيانة من قبل زوجها الفنان تيم حسن، مع صديقتها الفنانة نسرين طافش.

رانيا يوسف

كما تعرضت الفنانة رانيا يوسف للخيانة من زوجها أيضًا، حيث أكد أنها تعرضت للخيانة 3 مرات، حيث إنها أصيبت بالصدمة عندما رأت خيانة زوجها، حيث شاهدت زوجها محمد مختار يخونها مع الخادمة، وطلبت الطلاق.

مديحة يسري

كما تعرضت الفنانة مديحة يسري للخيانة من أزواجها، ومن ضمنهم الفنان محمد فوزي.