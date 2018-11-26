مريم حسين تثير الجدل بمقطع فيديو من داخل الفراش

أثارت الفنانة مريم حسين الجدل بشكل كبير بين محبيها حيث كشفت عن تعبها ومرضها، ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي"إنستغرام" فيديو تحدثت فيه عن مرضها .

ظهرت مريم حسين في الفيديو داخل غرفتها ومن سريرها وتتناول شرابا مصنوعًا من الزنجبيل، حيث اشارت إلى أنها مريضة وتحتاج إلى راحة وعلاج، يذكر أن الفنانة مريم حسين كانت قد تلقت العديد من الانتقادات من قبل العديد من الناشطين العمانيين بسبب ظهورها في العرض العسكري الذي أقامته السلطنة بمناسبة العيد الوطني الـ 48.