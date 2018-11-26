قرار سيادي وراء منع نجلا "مطربة الحصان" من دخول مصر

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه المطربة التونسية نجلا، الشهيرة بـ"مطربة الحصان"، والتي أثارت الجدل بسبب كليبها "أنا هاطلب إيدك"، الذي تم طرحه منذ أكثر من 15 عامًا، لتتحدث عن أسباب منعها دخول مصر خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء استضافتها في أحد البرامج التونسية.

وقالت نجلا: ذهبت إلى تونس، وعند عودتي إلى مصر مرة أخرى لمباشرة أعمالي، فوجئت بقرار منعي من الدخول، موضحة أنها تواصلت مع السفير التونسي، والذي أكد لها أنها لم تُدرج على قوائم المحظورين من دخول مصر، في قائمة النائب العام، وأضافت أنها تم إخبارها من المحامين الموكلين عنها أنها ممنوعة من دخول مصر بقرار سيادي، وقتما كان الرئيس الأسبق حسني مبارك يحكم مصر، وأشارت إلى أنها حاولت تقديم التماس، لكن دون جدوى.