القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الصور أثناء صعودها على مسرح أحد "المولات" في دبي، لإحياء حفلتها هناك، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور "إنستغرام"، وظهرت خلال الصور وهي منتفخة البطن بطريقة كبيرة، خاصة وأنها في الشهر السابع من حملها.
وانهالت تعليقات متابعيها على الصور، الذين طالبوها بالتزام المنزل والابتعاد عن عمل حفلات خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتأذى جنينها، فيما قال البعض الآخر إن الحركة تساعدها على الولادة المبكرة.
يُشار إلى أن آخر فيديو كليب لنانسي عجرم قدمته هو "بدنا نولع الجو"، وهو من إخراج سمير سريانى، وتأليف سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق.
شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم ببطن منتفخة والجمهور ينصحها بالبقاء في المنزل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .