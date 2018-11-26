نانسي عجرم ببطن منتفخة والجمهور ينصحها بالبقاء في المنزل

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الصور أثناء صعودها على مسرح أحد "المولات" في دبي، لإحياء حفلتها هناك، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور "إنستغرام"، وظهرت خلال الصور وهي منتفخة البطن بطريقة كبيرة، خاصة وأنها في الشهر السابع من حملها.

وانهالت تعليقات متابعيها على الصور، الذين طالبوها بالتزام المنزل والابتعاد عن عمل حفلات خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتأذى جنينها، فيما قال البعض الآخر إن الحركة تساعدها على الولادة المبكرة.

يُشار إلى أن آخر فيديو كليب لنانسي عجرم قدمته هو "بدنا نولع الجو"، وهو من إخراج سمير سريانى، وتأليف سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق.