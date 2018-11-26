كارول سماحة تنشر بوستر حفل ليلة رأس السنة في الأردن على "تويتر"

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين العالمي "تويتر"، بوستر حفل ليلة رأس السنة التي ستحييه في الأردن برفقة المطرب اللبناني جوزيف عطية. وعلقت علية قائلة: "دعونا نحتفل بالعام الجديد معًا". ويذكر أن الحفل سيقام في دولة الأردن بأحد الفنادق الكبرى31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ليلة رأس السنة.

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