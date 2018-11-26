شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جينيفر لوبيز بصحبة صديقها أليكس رودريجز فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العلاقة بين المطربة والممثلة العالمية جينيفر لوبيز وصديقها أليكس رودريجز تمر بأفضل لحظاتهما، عكس ما تردد فى الآونة الأخيرة بشأن وجود أزمات بين الثنائى، أبرزها نية أليكس الابتعاد وتأجيل الزواج المفترض بينهما قريباً لوجود مشاكل عديدة على المستوى المالى بسبب انفصاله عن زوجته والأموال الكبيرة الذى يدفعها بعد إجراءات الانفصال لصالح أبنائه.



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جينيفر لوبيز لم تجد أفضل من الرد على كل ذلك بمشاركتها لـ أليكس أفضل لحظاتهما وصورا فيديو معاً فى الجيم أثناء التمرين ظهرا فيه فى غاية السعادة.

على جانب آخر تنتظر لوبيز طرح فيلمها الجديد Second Act الذى ينتمى لنوعية الكوميديا والرومانسية، والذي تقرر طرحه فى السينمات يوم 21 من شهر ديسمبر بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، ويشاركها فيه ميلو فينتميجليا، فانيسيا هادجنز، ليا ريمينى، تريت وليامز، تشارلين يى، فريدي ستروما، ديف فولي، آنالي أشفورد، ناتاشا رومانوفا، لاري ميلر خلال العمل الذي يقوم بإخراجه بيتر سيجال، ومن تأليف جوستين زاكهام ، وإلين جولدسميث توماس.