يوسف الخال يشيد بأغنية أدهم نابلسي وهذا ما قاله

متابعة الخليج 365: أشاد النجم اللبناني يوسف الخال بأداء النجم الأردني أدهم نابلسي في أغنيته الجديدة “هو الحبّ” التي طرحها مؤخرًا.

وغرّد يوسف الخال لـ أدهم نابلسي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، معربًا عن إعجابه بالأغنية وكتب: “إنت إحساس خلق ليغني.. و هي أغنية رائعة بصرخة عشرة على عشرة”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يبادر فيها يوسف الخال في التعبير عن إعجابه بأعمال غيره من الفنانين على الصعيدين التمثيلي والغنائي وذلك لا يدلّ إلا على شخصيته الراقية والمتواضعة.

الجدير ذكره أن أغنية “هو الحب” من ألحان أدهم نابلسي نفسه، كلمات علي المولى وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فهو من إخراج بهاء خدّاج.