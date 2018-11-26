“الطائر المبكر” يحقق ترجعًا مدوّيًا في تركيا

متابعة الخليج 365: حقق مسلسل “الطائر المبكر” تراجعًا كبيرًا في نسب المشاهدة عبر الشاشات التركية.

واحتلّ العمل المرتبة الرابعة في قائمة المواد الإعلامية المعروضة في تركيا خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد أن تصدّر المرتبة الأولى لأسابيع متتالية عدّة.

ومن المعروف أن مسلسل “الطائر المبكر” أثار جدلًا واسعًا في الشارع التركي على مدار الأسابيع الماضية وشغل وسائل الإعلام التركية المحلية والأجنبية.

الجدير ذكره أن الساحة الدرامية التركية تشهد خلال الفترة الراهنة منافسة شرسة بين أكثر من مسلسل لنخبة من أهم الممثلين ونجوم الشاشة الصغيرة.