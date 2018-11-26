برومو The Lion King يحطّم أرقام يوتيوب – بالفيديو

متابعة الخليج 365: يحقق البرومو التشويقي الأول للنسخة الحية من فيلم The Lion King رواجًا واسعًا منذ طرحه إلكترونيًا.

وحقق الفيديو الخاص بالإعلان أكثر من 40 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ5 أيام على إطلاقه عبر قناة Walt Disney Studios على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الفيلم من إخراج جان فافريو، وكتب السيناريو الخاص به كل من جوناثان روبرتس وليندا ولفيرتون، وهو إعادة تخيل لقصة الأسد الملك استنادًا إلى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتج في عام 1994، ومن المقرر انطلاق عرضه في الصالات السينمائية يوم 19 تموز/يوليو من عام 2019 القادم.

الجدير ذكره أنه يشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من النجوم دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر، شهادي رايت جوزيف، جيدي ماكراري، فلورنس كاسمبا، جون كاني، إيريك اندريه، بيونسيه نولز، ألفر وودارد وغيرهم.