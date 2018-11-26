كيف تنشئ ملصقات واتساب خاصة بك؟

مقالات مختارة: أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب خلال الشهر الماضي ميزة الملصقات لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس iOS، وذلك ضمن تحديث التطبيق الأخير.

وبحسب “العربية.نت” ففي البداية حصل مستخدمو التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار مستخدم على مجموعة محدودة من الملصقات من خلال الحزمة الأولى المقدمة من فريق التصميم الخاص بواتساب وبعض الفنانين الآخرين الذين اختارتهم الشركة.

ومنذ إطلاق هذه الميزة أصبحت الملصقات تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي واتساب، كما أن الميزة مفتوحة لطرف ثالث، مما يعني أن المطورين من جميع أنحاء العالم يمكنهم إنشاء وإضافة ملصقات لتطبيق واتساب.

هناك 12 حزمة ملصقات مقدمة من الشركة، كما أن هناك رابط لتنزيل حزم الملصقات المميزة مباشرة من متجر غوغل بلاي Google Play، ولكن الجديد الآن أنه يمكنك إنشاء ملصقات خاصة بك ويمكنك أيضًا تحويل صورك الشخصية لملصق تستخدمه في دردشات واتساب مع أصدقائك.

إليك كيفية إنشاء ملصقات خاصة بك وإضافتها إلى واتساب:

لا يمكنك إنشاء ملصقات خاصة بك من خلال واتساب مباشرة ولكنك ستحتاج إلى تطبيق خارجي تنشئ من خلاله حزمة ملصقات واتساب خاصة بك ثم تقوم بإضافتها إلى واتساب وترسلها لمن تريد من جهات الاتصال أثناء الدردشة.

من هذه التطبيقات تطبيق يحمل اسم Sticker Maker for WhatsApp والذي يتيح لك تحويل أي صورة إلى ملصق، حيث يمكنك إنشاء ملصقات للصور الموجودة في معرض هاتفك أو الموجودة على غوغل درايف أو من الصور المحفوظة في تطبيق صور غوغل وما إلى ذلك.

إليك كيفية استخدام تطبيق Sticker maker لإنشاء ملصقات خاصة بك وتحويل صورك الشخصية إلى ملصقات واتساب: