تعرف على زيجات الفنانة ميرفت أمين في ذكرى عيد ميلادها

وجه ملائكي رائع، جاذبية وأداء راقٍ، جعلها في مقدمة صفوف الفنانين فشاركت في العديد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم، أعمالها تتحدث عنها، وعلاقتها العاطفية أيضًا، حيث تعدد زيجات الفنانة ميرفت أمين، والتي يوافق عيد ميلادها، السبت الماضى

ويستعرض "الوطن"، خلال هذا التقرير الزيجات السبع للفنانة ميرفت أمين:

ارتبطت ميرفت، بالمطرب السوري موفق بهجب، ولكن هذه الزيجة اعتبرتها الفنانة ميرفت أمين، غلطة وعبرت مؤخرًا عن ندمها الشديد على تلك الزيجة والتي عارضت من أجلها أهلها وكانت النتيجة الحتمية هي الطلاق.

وبعد انفصالها عن زوجها الأول، وقصة حب كبيرة تزوجت ميرفت من عازف الجيتار عمر خورشيد، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا، حيث عرفت ميرفت أن عمر على علاقة مع ملكة جمال لبنان جورجينا رزق، فانفصلت عنه.

وتزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال محمد السيد الصاوي من بورسعيد، ولكن الخلافات دبت بينهما، لتقرر الانفصال عنه عن طريق الخلع، الأمر نفسه في زيجتها الرابعة حيث تزوجت من الفنان محمود قابيل، بعد قصة حب ولكن لم يستمر الزواج ودبت الخلافات بينهما وحدث الطلاق.

وكانت الزيجة الخامسة هي الأشهر حتى وقتنا هذا، وتزوجت ميرفت من الفنان حسين فهمي والد ابنتها منة حسين فهمي، والتي عاشت معه لسنوات طويلة، وقدما معًا عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، ولكن بعد فترة من إنجاب ابنتها بدأت الخلافات في الظهور وانشغالها بالفن عنه، وقيل وقتها إن الغيرة السبب الرئيسي للانفصال، ليكون انفصال ميرفت أمين وحسين فهمي صدمة لجميع المقربين منهما بعد زواج لمدة 14 عامًا، وجاء عقب اشتراكهما معًا في بطولة الفيلم التلفزيوني الشهير "آسفة، أرفض الطلاق".

ميرفت تزوجت بعد حسين من المنتج حسين القلا، ولكن أيضًا الزواج انتهى بالطلاق، لأن ميرفت كانت تخصص اغلب وقتها لحياتها الفنية، والزيجة السابعة كانت من رجل الأعمال مصطفى البليدي، والذي وقع الطلاق بينهما بعد تورط البليدي في الحصول على عدة قروض من البنوك المصرية وفر هاربًا خارج مصر