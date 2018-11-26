أول ظهور للفنان فاروق الفيشاوي بعد خضوعه للعلاج من السرطان

ظهر الفنان فاروق الفيشاوي بابتسامة محارب، بعد خضوعة للعلاج من مرض السرطان، برفقة العديد من الفنانين منهم الفنانة دنيا عبد العزيز وسامح السريطي، وكمال أبو رية وهاني مهنى.

وكانت قد نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورتها برفقة الفنان فاروق الفيشاوي من ضمنهم الفنان سامح الصريطي ولفيف من الفنانين المقربين منهم.

يذكر أن النجم فاروق الفيشاوي، كان قد أعلن مرضه بالسرطان خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وأشار إلى أنه علم بحقيقة إصابته بمرض السرطان منذ أقل من شهرين، بعدما أخبره طبيبه المعالج بذلك، عقب إجرائه تحاليل وكشوفات طبية عدة طُلبت منه.