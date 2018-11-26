الفنانة نور تكشف عن تفاصيل زواجها وابتعادها عن الفن 5 سنوات

كشفت الفنانة اللبنانية نور، عن تفاصيل ابتعادها عن التمثيل لمدة 5 سنوات بعد زواجها من رجل سوري يعيش في مصر.

وقالت نور، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إنها تعرفت على زوجها في القاهرة خلال سهرة مع الأصدقاء، متابعة: "كان فيه إعجاب من أول نظرة، وشد انتباهي وقعدنا وتكلمنا وسط الأصدقاء، وعرفت إنه مش متزوج من خلال الحوار ولما بصيت فيه في إيديه دبلة ولَّا لأ".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "خَد رقم تليفوني من صحابنا وكلِّمني وطلب نشرب قهوة مع بعض، واتكلمنا كثير، وسافر شهر ثم عاد وتكررت اللقاءات التي انتهت بالزواج بعد 9 أشهر".

وذكرت نور أن الأمومة هي التي أبعدتها عن التمثيل وليس الزواج، قائلة: "بعد الزواج قررت أرتاح سنة من الأعمال الفنية، وبعد كده حصل حمل، ثم ظروف تعرضت لها مصر واضطررت إلى السفر، ثم حدوث حمل آخر".

وأشارت الفنانة إلى أن زوجها لم يضع أي شروط خاصة بعملها الفني قبل الزواج: "كان عارف إني مش بامثِّل أدوار فيها قُبلات، فماكانش محتاج يطلب مني كده"