الفنانة شويكار تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

طمأنت الفنانة القديرة شويكار، على صحتها قائلة إنها كانت مريضة في وقت سابق لكنها تعافت وأصبحت الآن بحالة جيدة، مضيفة: "مبحبش حد يشوفني وأنا تعبانة".

وقالت شويكار في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، إنها مقلة في الظهور الإعلامي لأنها اعتزلت العمل الفني وليس هناك ما تقوله للإعلام، مشيرة إلى أن لديها ابنة واحدة لم تختر العمل بالمجال الفني