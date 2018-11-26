صورة نادرة تجمع بين الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة نادرة تجمع بين الفنان والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ والفنانة الراحلة سعاد حسني.

وعبروا عن إعجابهم بالصورة وبساطتها، والبهجة التي تغلب على ملامح "السندريلا"، والنظرة الرومانسية التي بدت واضحة في عيون "العندليب".

يذكر أن شائعات ترددت كثيرا حول زواج عبدالحليم من سعاد سرا، وهي الشائعات التي اختلف حولها كثيرون، ما بين مؤكد للزواج أو ناف له.