القاهرة - لايف ستايل
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة نادرة تجمع بين الفنان والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ والفنانة الراحلة سعاد حسني.
وعبروا عن إعجابهم بالصورة وبساطتها، والبهجة التي تغلب على ملامح "السندريلا"، والنظرة الرومانسية التي بدت واضحة في عيون "العندليب".
يذكر أن شائعات ترددت كثيرا حول زواج عبدالحليم من سعاد سرا، وهي الشائعات التي اختلف حولها كثيرون، ما بين مؤكد للزواج أو ناف له.
شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع بين الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني. على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .