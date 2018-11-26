نبيل الحلفاوي يعلق على تذيل الأهلي جدول الدوري

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القاهرة - لايف ستايل
رد الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على أحد متابعيه الذي سأله عن رأيه في تذيل الأهلي جدول مسابقة الدوري المصري.
وكتب الحلفاوي :" معلش.. قدره بقى، تذيل القائمة مؤقتا عشان يوصل لأبعد مدى في بطولة أبطال أفريقيا، كان ممكن يخلع من الدور التمهيدي ويتفرغ للدوري".
يذكر أن النادي الأهلي خسر نهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الترجي التونسي، وخرج من دور الستة عشر في البطولة العربية " كأس زايد" بعد التعادل مع الوصل الإماراتي ذهابا وإيابا، ليصعد الوصل بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.
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