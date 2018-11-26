الفنانة نجوى كرم تنتهي من تصويرأغنية الليلة ليلتنا

القاهرة - لايف ستايل
انتهت المطربة نجوى كرم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الليلة ليلتنا" من كلماتها، وألحان سهيل فارس، وتوزيع طارق عاكف.
وحرصت نجوى على تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب ومن المنتظر طرحها بالفضائيات وموقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال أسبوع.
يذكر أن تحيى نجوى كرم حفلًا في السويد 15 ديسمبر المقبل، وتعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مواصلتها تسجيل حلقات برنامج اكتشاف المواهب "أراب جوت تالنت".
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