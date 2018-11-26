معلومات لا تعرفها عن حياة الفنانة كوثر العسال فى ذكرى رحيلها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الممثلة الراحلة كوثر العسال التي ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 26 نوفمبر من عام 1939.

وقد روى الفنان الراحل محمد وفيق في أحد البرامج قصة حبهما وزواجهما قائلا إنه "رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم إلا انني انتظرت علي امل أن يجمعني بها القدر ثانية"، مضيفا "وبالفعل وافقت دون تردد علي الزواج مني في نهاية الثمانينيات ليتحقق حلمي الذي استمر ما يقرب عقدين من الزمان"، مضيفا "لقد كانت حلمي وأملي أن يجمع بيننا القدر فقد انتظرتها طويلا فبرغم أنها كانت ابنةخالتي وتسكن في العمارة المقابلة لنا إلا أن القدر فرق بيننا".

ويواصل: "عشنا معا اجمل سنوات عمرنا فقد عوضتني كوثر عن الأيام التي ضاعت مني سابقا حتى رحلت بعد صراع مع المرض في 29 سبتمبر عام 2013".